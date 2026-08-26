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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Ganga's water level reaches the warning mark

Raebareli News: चेतावनी बिंदु पर पहुंचा गंगा का जलस्तर

Wed, 26 Aug 2026 01:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 26 Aug 2026 01:40 AM IST
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Ganga's water level reaches the warning mark
डलमऊ के कटरी क्षेत्र में पहुंचा गंगा का पानी। 
डलमऊ। बारिश के कारण गंगा नदी का पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है। मंगलवार को गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु 98.360 मीटर पर पहुंच गया। इससे कटरी इलाके में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आशंका है कि जिस तरह जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उससे पानी जल्द खतरे के निशान बिंदु 99.360 मीटर तक पहुंच जाएगा। नदी के तेज बहाव के कारण खेतों का कटान हो रहा है।
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केंद्रीय जल आयोग डलमऊ के मुताबिक गंगा नदी का जलस्तर 98.360 मीटर दर्ज किया गया है। बारिश के कारण जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। कटरी इलाके के चक मलिकभीटी, जमाल नगर मोहद्दीनपुर, जहांगीराबाद, पूरे रेवती सिंह, अंबहा, बबुरा गांव के लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। ग्रामीण दिनेश यादव, साजन प्रसाद ने बताया कि गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो पानी गांवों के अंदर आ जाएगा। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जीव जंतुओं का खतरा भी बढ़ा है।
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एसडीएम डलमऊ प्रीती सिंह ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। लेखपालों को सक्रिय किया गया है। बाढ़ आने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। सरेनी क्षेत्र में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
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नदी में डुबकी लगाने से डर रहे श्रद्धालु
ऊंचाहार। गोकना गंगा घाट पर नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। घाट की सभी सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। मंगलवार को लगभग दो फीट पानी बढ़ा है। लोग स्नान में डुबकी लगाने से डर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए नाली में रस्से से बैरिकेडिंग की गई है। गंगा की सहायक नदियों के रास्ते नदी में भारी मात्रा में पानी पहुंच रहा है। इससे नदी उफान पर है। मां गंगा गोकर्ण जनकल्याण सेवा समिति के सचिव जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि बीते 24 घंटों में घाट पर लगभग दो फीट पानी बढ़ा है। लोगों को स्नान के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।

डलमऊ के कटरी क्षेत्र में पहुंचा गंगा का पानी। 

डलमऊ के कटरी क्षेत्र में पहुंचा गंगा का पानी। 

डलमऊ के कटरी क्षेत्र में पहुंचा गंगा का पानी। 

डलमऊ के कटरी क्षेत्र में पहुंचा गंगा का पानी। 

डलमऊ के कटरी क्षेत्र में पहुंचा गंगा का पानी। 

डलमऊ के कटरी क्षेत्र में पहुंचा गंगा का पानी। 

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