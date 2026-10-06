फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Four staff nurses removed from the labor room.

Raebareli News: चार स्टाफ नर्सों को लेबर रूम से हटाया

Tue, 06 Oct 2026 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 06 Oct 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
Four staff nurses removed from the labor room.
रायबरेली। जिला महिला अस्पताल के गेट पर प्रसव के मामले की जांच सोमवार को सीएमओ डॉ. मनोज शुक्ला ने की। प्रथम दृष्टया लापरवाही उजागर होने पर लेबर रूप में तैनात चार स्टाफ नर्सों को हटाकर वार्ड में तैनात करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

साथ ही सभी नर्सों को काम में सुधार लाने की ताकीद देते हुए संबंधित नर्सों के खिलाफ अन्य कार्रवाई के लिए मामले को जिला स्वास्थ्य समिति में रखने का निर्देश भी सीएमएस को दिया।
विज्ञापन

बीते शनिवार की रात जिला महिला अस्पताल के गेट पर प्रसव होने के मामले ने तूल पकड़ लिया था। खामी छिपाने के लिए अस्पताल कर्मियों ने जच्चा-बच्चा को अस्पताल में भर्ती किया था। अपर चिकित्सा अधीक्षक और डीएम के निर्देश पर सोमवार को सीएमओ मामले की जांच करने के महिला अस्पताल पहुंचे। सीएमएस डॉ. निर्मला साहू की जानकारी लेने के बाद वार्ड पहुंचकर प्रसूता और नवजात का हालचाल लेने के बाद लेबर रूप में पहुंचकर घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्सों को कड़ी फटकार लगाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीएमओ के आदेश पर स्टाफ नर्स निंकी देवी, साधना यादव, बबली निर्मल और रेखा को लेबर रूप से हटा कर वार्ड ड्यूटी में तैनात कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed