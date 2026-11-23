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वैज्ञानिक डॉ. एसवी सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक या जैविक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें देसी गाय के गोबर व गोमूत्र से बने जीवामृत और बीजामृत जैसे मिश्रणों का प्रयोग होता है। मिट्टी के प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों और केंचुओं को सक्रिय कर पोषकतत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। यह फसल चक्र, जोताई-गुड़ाई और जैविक पदार्थों से मिट्टी की उर्वराशक्ति बनाए रखती है। इस मौके पर एटीएम अमित कुमार, राजकुमार द्विवेदी, अमित कुमार मौजूद रहे। संवाद

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रायबरेली। डीह क्षेत्र के रोखा गांव में कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर की ओर से किसान जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई।