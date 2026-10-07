Raebareli News: संत सम्मेलन में सामाजिक समरसता पर दिया जोर

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उन्होंने रामायण की एक चौपाई के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश दिया। बांदा से आए पं. प्रदोष मिश्र ने देवी सीता के चरित्र की कथा सुनाई। जबलपुर की शिरोमणि दुबे ने सुंदरकांड के जरिए हनुमान जी की निष्कपट भक्ति का वर्णन किया। डॉ. अखिलेश त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन किया और राम भक्त हनुमान के चरित्र पर प्रकाश डाला। पं. गौरीशंकर शुक्ल ने जटायु प्रसंग का भावपूर्ण गान प्रस्तुत किया।संजय महाराज ने सत्संग से चरित्र निर्माण और शांति प्राप्त करने का महत्व बताया। पूर्व विधायक राकेश सिंह ने जगद्गुरु का अभिनंदन किया। डॉ. अखिलेश त्रिपाठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजेश सिंह, आचार्य अशोक चंद्र त्रिपाठी, तिलकधारी सिंह आदि मौजूद रहे। (संवाद)