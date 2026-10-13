Raebareli News: दो केंद्रों में डीएलएड की परीक्षा शुरू

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डीएलएड परीक्षा के लिए राजकीय इंटर कॉलेज और आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। इन दोनों केंद्रों पर द्वितीय सेमेस्टर की तीन दिवसीय परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। पहले दिन पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रश्नपत्र की परीक्षा हुई। दूसरी पाली में दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास प्रश्नपत्र की परीक्षा कराई गई।डायट के परीक्षा प्रभारी पंकज सिंह ने बताया कि पहली पाली में 53 अभ्यर्थी आवंटित थे, जिनमें से 50 उपस्थित हुए और तीन अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 77 अभ्यर्थियों में से 72 ने परीक्षा दी, जबकि पांच अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। उन्होंने बताया कि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 अक्तूबर तक चलेंगी। इसके बाद 15 से 17 अक्तूबर तक डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के दौरान निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।