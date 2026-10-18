Raebareli News: दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, नौ घायल

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पहले पक्ष से योगेश सिंह (45), पुष्पा सिंह (50) पत्नी श्याम सुंदर सिंह और शुभम सिंह (21) घायल हुए हैं। वहीं, दूसरे पक्ष से ऋषिकेश सिंह (55), राजेश सिंह (50), अभिषेक सिंह (25), अनुराग सिंह (19), रिषभ सिंह (25) और माही सिंह (17) को चोटें आई हैं। विज्ञापन



सीएचसी हरचंदपुर के ईएमओ डॉ. राजीव गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों के नौ घायल अस्पताल पहुंचे थे। इनमें से पांच को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि चार का सीएचसी में उपचार किया जा रहा है। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। हरचंदपुर पुलिस ने मामले में आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पहले पक्ष से योगेश सिंह (45), पुष्पा सिंह (50) पत्नी श्याम सुंदर सिंह और शुभम सिंह (21) घायल हुए हैं। वहीं, दूसरे पक्ष से ऋषिकेश सिंह (55), राजेश सिंह (50), अभिषेक सिंह (25), अनुराग सिंह (19), रिषभ सिंह (25) और माही सिंह (17) को चोटें आई हैं।सीएचसी हरचंदपुर के ईएमओ डॉ. राजीव गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों के नौ घायल अस्पताल पहुंचे थे। इनमें से पांच को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि चार का सीएचसी में उपचार किया जा रहा है। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। हरचंदपुर पुलिस ने मामले में आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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हरचंदपुर। क्षेत्र के घोंसरी गांव में शनिवार शाम तालाब की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्षों के नौ लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी हरचंदपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पांच घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चार घायलों का सीएचसी में उपचार चल रहा है।