Raebareli News: शहर में पांच स्थानों पर बनाए गए चार्जिंग स्टेशन

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दरअसल, शहर में प्रतिदिन करीब 70 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, लेकिन उठान में देरी के कारण कचरा प्रबंधन में काफी दिक्कतें आती हैं। इस परेशानी से छुटकारे के लिए नगर पालिका ने 10 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की है। इन वाहनों से कूड़ा उठान का काम भी शुरू हो गया है।वाहनों की खरीद के बावजूद नगर पालिका ने इन वाहनों को चार्ज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। इससे वाहनों के संचालन पर दिक्कत आ रही थी। शहर के प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन संचालक कूड़ा ढोने वाले वाहनों की चार्जिंग करने में आनाकानी करते थे। इसके समस्या को दूर कराने के लिए लिए पालिका ने स्वयं देवानंदपुर, जैतूपुर, जफरनगर, महानंदपुर, 66 फुटा रोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक रविशेखर सिंह, संतोष सिंह को चार्जिंग स्टेशनों की देखरेख जिम्मेदारी सौंपी गई है।