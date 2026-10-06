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Raebareli News: शहर में पांच स्थानों पर बनाए गए चार्जिंग स्टेशन

Tue, 06 Oct 2026 12:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 06 Oct 2026 12:52 AM IST
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Charging stations set up at five locations in the city.
रायबरेली। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की अड़चन अब दूर होगी। इसके लिए शहर में पांच स्थानों पर नगर पालिका ने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। अब शहर में कूड़ा उठान और बेहतर तरीके से हो सकेगा।
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दरअसल, शहर में प्रतिदिन करीब 70 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, लेकिन उठान में देरी के कारण कचरा प्रबंधन में काफी दिक्कतें आती हैं। इस परेशानी से छुटकारे के लिए नगर पालिका ने 10 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की है। इन वाहनों से कूड़ा उठान का काम भी शुरू हो गया है।
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वाहनों की खरीद के बावजूद नगर पालिका ने इन वाहनों को चार्ज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। इससे वाहनों के संचालन पर दिक्कत आ रही थी। शहर के प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन संचालक कूड़ा ढोने वाले वाहनों की चार्जिंग करने में आनाकानी करते थे। इसके समस्या को दूर कराने के लिए लिए पालिका ने स्वयं देवानंदपुर, जैतूपुर, जफरनगर, महानंदपुर, 66 फुटा रोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक रविशेखर सिंह, संतोष सिंह को चार्जिंग स्टेशनों की देखरेख जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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