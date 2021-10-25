Raebareli News: गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, छह घायल

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यूपीड़ा की एंबुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि तेज रफ्तार से गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इससे वाहन सवार छह लोग घायल हुए हैं। हादसे में घायल हुए प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र के निवासी राजकुमार (27), शिवकुमार (34), सुरेश (32), आशीष (30), रामभवन (40) और अनिल (32) का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सभी सवार कार से वृंदावन में दर्शन करने के बाद शुक्रवार को वापस प्रयागराज लौट रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब चार बजे कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई।

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लालगंज। गंगा एक्सप्रेस-वे पर सेमरी के निकट शुक्रवार को कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। इससे कार में सवार सभी छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने शीशा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार हादसा वाहन की तेज रफ्तार के कारण हुआ।