Raebareli News: पार्सल वैन से टकराई कार, घंटे भर जाम रहा हाईवे

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फुरसतगंज निवासी विवेक कुमार कार से अमेठी से लखनऊ जा रहे थे। शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे कस्बे के मुख्य चौराहे के पास उन्होंने कार दाईं ओर मोड़ी। उसी दौरान लखनऊ से प्रयागराज की ओर जा रही खाद्य सामग्री लदी पार्सल वैन कार से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क के बीच में बंद हो गए। इससे बछरावां-महाराजगंज तिराहे और हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे यातायात सामान्य हो सका। सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों वाहनों को कोतवाली में खड़ा करा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।