फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Bolero driver critically injured after collision with a truck

Raebareli News: ट्रक की टक्कर से बोलेरो चालक गंभीर

Tue, 03 Nov 2026 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 03 Nov 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Bolero driver critically injured after collision with a truck
बछरावां। तिलक समारोह से लौट रही बोलेरो को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो चालक समेत पांच लोग घायल हो गए। घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे की है। चार लोगों को मामूली चोटें आईं, जो दूसरे वाहन से अपने घर चले गए।
विज्ञापन

गोल्फ सिटी लखनऊ निवासी संदीप शर्मा बोलेरो से गुरुबख्शगंज में तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात चालक चार लोगों को लेकर लखनऊ लौट रहा था। बछरावां के चुरूवा पश्चिम गांव बाईपास मार्ग पर समोधा गांव के पास बोलेरो की ट्रक से टक्कर हो गई।
विज्ञापन

हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावां पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष श्याम कुमार पाल ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed