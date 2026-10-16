Raebareli News: सई नदी में मिला लापता बुजुर्ग का शव

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बिंदा प्रसाद बुधवार सुबह करीब नौ बजे चिकित्सक के पास दवा लेने निकले थे। देर शाम तक वह वापस नहीं लौटे। परिजनों ने रात भर उनकी तलाश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। सुबह परिजनों को सूचना मिली कि बिंदा प्रसाद लालगंज-बछरावां मार्ग पर स्थित अघौरा घाट पुल की तरफ गए थे। पुलिस ने पुल से करीब 500 मीटर पहले लगे निगरानी कैमरे की फुटेज खंगाली। इसमें वह पुल की ओर जाते हुए दिखाई दिए।पारिवारिक नाराजगी बनी मौत की वजह शंका के आधार पर लखनऊ से आई एसडीआरएफ टीम ने स्थानीय गोताखोरों के साथ सई नदी में खोजबीन की। इस दौरान अघौरा घाट पुल से लगभग 600 मीटर पूर्व दाहिने तट पर बिंदा प्रसाद का शव मिला।क्षेत्राधिकारी लालगंज सुजीत राय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बुजुर्ग बिंदा प्रसाद घरवालों से नाराज पाए गए। इसी नाराजगी के कारण उन्होंने सई नदी में कूदकर जान दे दी। शव परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद मौत की बात सामने आई है।