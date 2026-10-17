Raebareli News: छप्पर व बाग में लटके मिले शव

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डुमटहर गांव निवासी सुनील पासी (35) शुक्रवार सुबह खेत की तरफ गए थे। ग्रामीणों ने छप्पर के नीचे रस्सी के सहारे उनका शव लटका देखा। परिजनों के मुताबिक, सुनील का पत्नी से 10 साल से विवाद चल रहा था। इससे वह परेशान रहते थे।उधर, चक गांव निवासी श्यामलाल यादव (65) का शव गांव के बाहर बाग में यूकेलिप्टस के पेड़ से अंगौछे के सहारे लटका मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि श्यामलाल शराब पीने के आदी थे और पहले भी कई बार खुदकुशी का प्रयास कर चुके थे।लालगंज क्षेत्राधिकारी सुजीत राय ने बताया कि दोनों मामलों की जांच कराई जा रही है।