Raebareli News: भक्ति गीतों पर कलाकारों ने बांधा समा, देर रात तक झूमते रहे दर्शक
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 25 Nov 2026 01:59 AM IST
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जहांगीराबाद। रामपुर महोत्सव में मंगलवार की शाम भक्ति और संगीत के नाम रही। न्यू अलबेला म्यूजिकल ग्रुप लखनऊ के कलाकारों ने भक्ति गीतों पर मनमोहक समूह नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
कलाकारों के सधे हुए कदम, आकर्षक भाव-भंगिमाएं और संगीत की धुनों के साथ शानदार तालमेल ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। हर प्रस्तुति पर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।
सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। गजानन कर दो बेड़ा पार हमार, तुम्हें मनाते हैं गजानन की मधुर धुन के साथ ही पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कलाकारों ने भगवान गणेश की स्तुति पर भावपूर्ण समूह नृत्य प्रस्तुत किया। कलाकारों ने अपनी प्रतिभा और शानदार मंचीय प्रस्तुति से देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा।
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रामपुर महोत्सव में आस्था का सैलाब, जलाए मन्नतों के दीप
रामपुर महोत्सव में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और अटूट विश्वास के अनूठे संगम का साक्षी बना। बाबा रामताराम चतुर्भुजी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। मंदिर पहुंचकर मिट्टी का दीपक जलाए। हर दीपक के साथ किसी की पूरी हुई मन्नत का आभार तो किसी की सुखी जीवन और खुशहाली की कामना जुड़ी रही।
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कलाकारों के सधे हुए कदम, आकर्षक भाव-भंगिमाएं और संगीत की धुनों के साथ शानदार तालमेल ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। हर प्रस्तुति पर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।
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सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। गजानन कर दो बेड़ा पार हमार, तुम्हें मनाते हैं गजानन की मधुर धुन के साथ ही पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कलाकारों ने भगवान गणेश की स्तुति पर भावपूर्ण समूह नृत्य प्रस्तुत किया। कलाकारों ने अपनी प्रतिभा और शानदार मंचीय प्रस्तुति से देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा।
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रामपुर महोत्सव में आस्था का सैलाब, जलाए मन्नतों के दीप
रामपुर महोत्सव में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और अटूट विश्वास के अनूठे संगम का साक्षी बना। बाबा रामताराम चतुर्भुजी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। मंदिर पहुंचकर मिट्टी का दीपक जलाए। हर दीपक के साथ किसी की पूरी हुई मन्नत का आभार तो किसी की सुखी जीवन और खुशहाली की कामना जुड़ी रही।