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परिजनों के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह छात्रा स्कूल जाने के लिए ई रिक्शा के इंतजार में खड़ी थी। इसी दौरान एक ई रिक्शा पहुंचा तो वह बैठ गई। ई रिक्शा पर आरोपी युवक भी बैठा था। आरोप है कि ई रिक्शे पर सवार आरोपी युवक ने छात्रा पर अपने साथ चलने का दबाव बनाया। मना करने पर मां-बाप की हत्या करने की धमकी दी।छात्रा के मुताबिक, वह डरी सहमी ई रिक्शा में बैठी रही। युवक उसे नगर की रेलवे क्रॉसिंग के पास अपने साथी के घर ले गया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। कहीं शिकायत करने पर जानमाल की धमकी दी। छात्रा किसी तरह घर पहुंची, लेकिन घर वालों को कुछ नहीं बताया। दो दिन से स्कूल नहीं गई तो मां ने शनिवार की सुबह उससे स्कूल न जाने का कारण पूछा। छात्रा ने मां को रोकर आपबीती बताई। इससे घर वाले परेशान हो गए।शनिवार की शाम छात्रा अपने पिता के साथ कोतवाली पहुंची और घटना की तहरीर दी। घटना के बाद आरोपी और उसका साथी फरार हैं। मामले की शिकायत पर पुलिस आरोपियों के घर पहुंची, लेकिन वह नहीं मिले। छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना से पीड़ित परिवार में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा इसकी शिकायत पुलिस अफसरों से की जाएगी।जांच कराई जा रही, मामले में होगी कार्रवाई-सीओडलमऊ सीओ गिरिजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि छात्रा को अगवाकर दुष्कर्म किए जाने की घटना का मामला संज्ञान में आया है। घटना के बाद से आरोपी और उसका दोस्त फरार हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।