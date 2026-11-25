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देसाई ने क्षेत्र में संचालित गतिविधियों को समझा। महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया भी जानी। मरकामऊ गांव में महिलाओं से संवाद किया। योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी, आशा, बीसी सखी और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका जानकारी ली। कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में आने वाली समस्याओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की भी जानकारी ली। महिलाओं के साथ संवाद के बाद सेजल प्रसाद देसाई ने राशन वितरित किया। उन्होंने दो गर्भवती महिलाओं सहित कुल पांच लाभार्थियों को राशन दिया। कार्यक्रम में रंगोली नाग, प्रीती देवी, अमित भैया, रामजी, संतोष पांडेय और शैलेंद्र विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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सैदनपुर। मुंबई पार्षद सेजल प्रसाद देसाई ने मंगलवार को सिरौलीगौसपुर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, बीसी सखी, समूह सखी और आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों की जानकारी ली।