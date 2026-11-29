Raebareli News: सिम-कंबल का लालच देकर 250 ग्रामीणों के खुलवाए म्यूल खाते
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 29 Nov 2026 01:10 AM IST
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रायबरेली। बछरावां के टांडा मजरे शेखपुर समोधा गांव में मुफ्त सिम और कंबल का लालच देकर करीब 250 ग्रामीणों के अंगूठे का निशान स्कैन करा लिया गया। इसके बाद उनके नाम पर म्यूल बैंक खाते खुलने लगे। मोबाइल पर खाते खुलने के संदेश आने पर ग्रामीणों को शक हुआ। उन्होंने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने बछरावां कोतवाली का घेराव कर कार्रवाई की मांग की।
ग्रामीणों के अनुसार, एक युवक गांव में घूमकर निजी कंपनी का मुफ्त सिम बांट रहा था। इसके साथ कंबल देने का भी लालच दे रहा था। ग्रामीणों ने सिम लेने के लिए अंगूठा स्कैन कराया। कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर बैंक खाते खुलने के संदेश आने लगे। इस पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।
गांव की सविता, आरती, राम देई, सुभाषिनी, रामा देई, सुजाता, सावित्री, रामू पासी, श्यामू,, धर्मेंद्र कुशवाहा ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी श्यामलाल पाल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिया। एएसपी पवन गौतम ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी।
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यह होते हैं म्यूल खाते
म्यूल खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी से मिली रकम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और असली अपराधियों की पहचान छिपाने के लिए किया जाता है। साइबर ठग अक्सर लोगों को नौकरी, लोन या अन्य लालच देकर उनके नाम पर खाते खुलवाते हैं। बाद में इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम के लेनदेन में किया जाता है।
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ग्रामीणों के अनुसार, एक युवक गांव में घूमकर निजी कंपनी का मुफ्त सिम बांट रहा था। इसके साथ कंबल देने का भी लालच दे रहा था। ग्रामीणों ने सिम लेने के लिए अंगूठा स्कैन कराया। कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर बैंक खाते खुलने के संदेश आने लगे। इस पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।
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गांव की सविता, आरती, राम देई, सुभाषिनी, रामा देई, सुजाता, सावित्री, रामू पासी, श्यामू,, धर्मेंद्र कुशवाहा ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी श्यामलाल पाल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिया। एएसपी पवन गौतम ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी।
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यह होते हैं म्यूल खाते
म्यूल खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी से मिली रकम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और असली अपराधियों की पहचान छिपाने के लिए किया जाता है। साइबर ठग अक्सर लोगों को नौकरी, लोन या अन्य लालच देकर उनके नाम पर खाते खुलवाते हैं। बाद में इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम के लेनदेन में किया जाता है।