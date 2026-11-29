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ग्रामीणों के अनुसार, एक युवक गांव में घूमकर निजी कंपनी का मुफ्त सिम बांट रहा था। इसके साथ कंबल देने का भी लालच दे रहा था। ग्रामीणों ने सिम लेने के लिए अंगूठा स्कैन कराया। कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर बैंक खाते खुलने के संदेश आने लगे। इस पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।गांव की सविता, आरती, राम देई, सुभाषिनी, रामा देई, सुजाता, सावित्री, रामू पासी, श्यामू,, धर्मेंद्र कुशवाहा ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी श्यामलाल पाल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिया। एएसपी पवन गौतम ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी।यह होते हैं म्यूल खातेम्यूल खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी से मिली रकम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और असली अपराधियों की पहचान छिपाने के लिए किया जाता है। साइबर ठग अक्सर लोगों को नौकरी, लोन या अन्य लालच देकर उनके नाम पर खाते खुलवाते हैं। बाद में इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम के लेनदेन में किया जाता है।