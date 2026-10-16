Raebareli News: 21 किलो दूषित कत्था नष्ट, 298 लीटर रिफाइंड तेल सीज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने सलोन के मानिकपुर रोड स्थित रेहान ट्रेडर्स से कच्ची घानी सरसों के तेल का नमूना लिया। पुरानी सब्जी मंडी स्थित शाहबाज किराना स्टोर पर 21 किलो दूषित कत्था जैसा खाद्य पदार्थ मिला। इसकी कीमत 2100 रुपये बताई गई। टीम ने इसे नष्ट करा दिया। ऊंचाहार के लक्ष्मीगंज स्थित वैभव ट्रेडर्स से रिफाइंड राइस ब्रान तेल का नमूना लेकर 55,130 रुपये कीमत का 298 लीटर तेल सीज कर दिया गया।उधर, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंजनी कुमार के नेतृत्व में टीम ने बछरावां में शारदा नहर के पास जय माता दी फ्रूट्स कंपनी के दो केला पकाने वाले चैंबरों का निरीक्षण किया। खाद्य पंजीयन की अवधि समाप्त होने के कारण कारोबार पर रोक लगा दी गई। संजयनगर स्थित मदनलाल सौरभ सोनकर फ्रूट कंपनी को लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए। लाइसेंस मिलने तक प्रतिष्ठान का संचालन बंद करा दिया गया।टीम ने खिन्नी तल्ला स्थित ई-कॉमर्स डार्क स्टोर से साबूदाना और मूंगफली के नमूने लिए। वहीं, जेल रोड स्थित रोजाना ई-कॉमर्स प्रतिष्ठान को खामियां दूर करने के लिए नोटिस दिया गया।