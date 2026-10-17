Raebareli News: तीन खेलों के ट्रायल में 15 खिलाड़ियों का चयन

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शुक्रवार को बालक वर्ग के फुटबाल ट्रायल में चार खिलाड़ियों का चयन हुआ। इनमें बीए तृतीय सेमेस्टर के आयुष सिंह, बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के आदर्श व अनुराग और बीए प्रथम सेमेस्टर के विवेक तिवारी शामिल हैं। बैडमिंटन में एमए प्रथम सेमेस्टर के सत्यम, बीकॉम तृतीय सेमेस्टर के विश्वजीत सिंह, बीएससी तृतीय सेमेस्टर के आदर्श और बीकॉम तृतीय सेमेस्टर के विवेक सिंह चयनित हुए।विभागाध्यक्ष डॉ. सी लाल ने बताया कि इन आठ खिलाड़ियों को 17 अक्तूबर को ट्रायल के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय भेजा जाएगा।एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में सात खिलाड़ियों का चयन हुआ। बालक वर्ग में दिलीप कुमार का चयन 100 व 200 मीटर दौड़, प्रशांत चौरसिया का 100 मीटर दौड़ और अस्मित का लंबी कूद व 100 मीटर दौड़ के लिए हुआ।बालिका वर्ग में अंजू का चयन 100 व 200 मीटर दौड़ और लंबी कूद, शालिनी कश्यप का शॉटपुट, दिपाली का 800 व 1500 मीटर दौड़ और शिवानी का लंबी कूद व त्रिकूद के लिए हुआ। इन खिलाड़ियों के लखनऊ जाने की तिथि अभी तय नहीं हुई है।