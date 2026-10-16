Raebareli News: अभियान चलाकर हटाए गए 120 अवैध होर्डिंग

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अमर उजाला की संवाद न्यूज एजेंसी ने शहर में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंगों के मामले को प्रमुखता से उठाया था। खबरों को संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका की टीम हरकत में आई। बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे टीम डिग्री कॉलेज चौराहे पर पहुंची और अभियान चलाया। इस दौरान बिजली के खंभों, बल्लियों और मकानों पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंगें और बैनर हटाए गए। शुक्रवार को भी अभियान चलाकर अवैध होर्डिंगें हटाने की बात कही गई है। संबंधित फर्म को चेतावनी दी कि बिना अनुमति दोबारा होर्डिंग न लगाए।नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी स्वर्ण सिंह ने बताया कि अमर उजाला में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए अभियान चलाया गया। 120 होर्डिंगों को हटाया गया है। शहर में अवैध होर्डिंगों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।