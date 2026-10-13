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Pratapgarh News: श्रीरामलीला समिति ने निकाली झांकी

Tue, 13 Oct 2026 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:06 AM IST
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Shri Ramlila Samiti took out a tableau.
गोपाल मंदिर से रामलीला समिति द्वारा निकली सीता उत्प​त्ति की झांकी। आयोजक - फोटो : मुआवजे की मांग को लेकर तहसील पहुंचे किसान
श्रीरामलीला समिति के तत्वावधान में सोमवार को दूसरे दिन सीता जन्म की मनमोहक झांकी निकाली गई। शाम चार बजे गोपाल मंदिर से शुरू हुई झांकी में रथ पर सवार राजा जनक और रानी सुलोचना की लीला का मंचन किया गया।
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इसमें राजा जनक को खेत में हल चलाते समय घड़ा मिला, जिसमें माता सीता के मिलने का दृश्य प्रस्तुत किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर माता सीता के जयकारे लगाए। झांकी गोपाल मंदिर से चलकर भरत चौक, सदर बाजार और स्टेशन होते हुए वापस गोपाल मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान समिति के संरक्षक रोशनलाल उमर वैश्य, श्याम शंकर सिंह, अध्यक्ष संजय खंडेलवाल, बंटी नेता, शिवम खंडेलवाल, राहुल सोनी, विष्णु सोनी मौजूद रहे।
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