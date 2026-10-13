Pratapgarh News: श्रीरामलीला समिति ने निकाली झांकी

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इसमें राजा जनक को खेत में हल चलाते समय घड़ा मिला, जिसमें माता सीता के मिलने का दृश्य प्रस्तुत किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर माता सीता के जयकारे लगाए। झांकी गोपाल मंदिर से चलकर भरत चौक, सदर बाजार और स्टेशन होते हुए वापस गोपाल मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान समिति के संरक्षक रोशनलाल उमर वैश्य, श्याम शंकर सिंह, अध्यक्ष संजय खंडेलवाल, बंटी नेता, शिवम खंडेलवाल, राहुल सोनी, विष्णु सोनी मौजूद रहे।

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श्रीरामलीला समिति के तत्वावधान में सोमवार को दूसरे दिन सीता जन्म की मनमोहक झांकी निकाली गई। शाम चार बजे गोपाल मंदिर से शुरू हुई झांकी में रथ पर सवार राजा जनक और रानी सुलोचना की लीला का मंचन किया गया।