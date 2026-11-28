Pratapgarh News: गणित ने उलझाया, इतिहास ने संभाला
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:40 PM IST
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जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए शनिवार सुबह साढ़े 11 से डेढ़ बजे तक 17 केंद्रों पर परीक्षा हुई। परीक्षा में बच्चों को गणित के सवाल ने उलझाया लेकिन इतिहास ने संभाल लिया।
ज्यामिति गणित से प्रश्न पूछा गया कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 15 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। इसके अलावा राहुल ने सड़क पर एक गड्ढे से बचने के लिए अपनी साइकिल को एक पूर्ण घुमाव का 3/8 भाग घुमाया। उसने किस प्रकार के कोण से साइकिल को घुमाया। शिवाजी को क्या उपाधि प्रदान की गई। बच्चों ने बताया कि इतिहास का प्रश्नपत्र आसान था।
जिले में प्रवेश परीक्षा में 4515 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से 2992 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षार्थियों में 1643 बालक और 1349 बालिकाएं थीं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य लाल सिंह ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। परीक्षा के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश मिलेगा।
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वर्जन
गणित के ज्यामिति सेक्शन के प्रश्नों ने परेशान किया। बाकी विषयों के प्रश्न उतने कठिन नहीं थे।
नितिन पाल
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इतिहास के प्रश्न सीधे और स्पष्ट थे। गणित में काम-समय व चाल-समय, आरोही क्रम को व्यवस्थित करने सहित सवाल आए थे।
- आयुषी
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गणित के प्रश्न थोड़ा कठिन थे। इन प्रश्नों को हल करने में दिक्कत हुई। सामान्य ज्ञान के प्रश्न काफी आसान थे।
इसरा बानो
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पेपर में गणित के सवालों ने काफी परेशान किया। अन्य प्रश्नों के सापेक्ष गणित के सवाल कुछ कठिन थे।
ज्योति बिष्ट
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ज्यामिति गणित से प्रश्न पूछा गया कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 15 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। इसके अलावा राहुल ने सड़क पर एक गड्ढे से बचने के लिए अपनी साइकिल को एक पूर्ण घुमाव का 3/8 भाग घुमाया। उसने किस प्रकार के कोण से साइकिल को घुमाया। शिवाजी को क्या उपाधि प्रदान की गई। बच्चों ने बताया कि इतिहास का प्रश्नपत्र आसान था।
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जिले में प्रवेश परीक्षा में 4515 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से 2992 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षार्थियों में 1643 बालक और 1349 बालिकाएं थीं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य लाल सिंह ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। परीक्षा के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश मिलेगा।
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गणित के ज्यामिति सेक्शन के प्रश्नों ने परेशान किया। बाकी विषयों के प्रश्न उतने कठिन नहीं थे।
नितिन पाल
इतिहास के प्रश्न सीधे और स्पष्ट थे। गणित में काम-समय व चाल-समय, आरोही क्रम को व्यवस्थित करने सहित सवाल आए थे।
- आयुषी
गणित के प्रश्न थोड़ा कठिन थे। इन प्रश्नों को हल करने में दिक्कत हुई। सामान्य ज्ञान के प्रश्न काफी आसान थे।
इसरा बानो
पेपर में गणित के सवालों ने काफी परेशान किया। अन्य प्रश्नों के सापेक्ष गणित के सवाल कुछ कठिन थे।
ज्योति बिष्ट