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पड़ताल :पीएचसी रानीगंज कैथौला में दोपहर 12 बजे : अगई की रहने वाली रजवंती देवी को कुत्ते ने काट लिया था। एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए वह रानीगंज कैथौला पीएचसी पहुंची थीं। यहां तैनात कर्मचारियों ने बाजार से सिरिंज खरीदकर लाने को बोल दिया। इस पर रजवंती ने हंगामा भी किया लेकिन उन्हें मजबूरन बाजार से सिरिंज खरीदकर लानी पड़ी। तब इंजेक्शन लगा।पीएचसी दुर्गागंज में दोपहर एक बजे : दुर्गागंज निवासी लतीफ ने बताया कि उनकी मां को खांसी आ रही है। इलाज कराने के लिए सीएम आरोग्य मेले में पीएचसी गए थे। वहां आयुष डॉ. यूएस बिंद ने खांसी के सिरप की जगह दवा दे दी गई। बाजार से खांसी की सीरप खरीदनी पड़ी।हुसैनपुर निवासी - अमरनाथ मौर्या ने बताया कि वह सांस रोगी हैं। ठंड के चलते परेशानी और बढ़ गई है। आरोग्य मेले में हर बार एक ही दवा दे दी जाती है। आराम नहीं मिलता है तो बाजार से दवा खरीदनी पड़ रही है।वर्जन -आरोग्य मेले में मरीजों का इलाज हुआ है। जहां दवाएं या सिरिंज नहीं हैं वह मंगलवार तक मुहैया करा दी जाएगी। - डॉ. राजेश कुमार, नोडल, आयुष्मान आरोग्य मेला