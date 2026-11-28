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महेशगंज के पींग निवासी किशन तिवारी (28) परिवार के आनंद तिवारी (35) के साथ बाइक से कुंडा बाजार की तरफ आ रहे थे। दूसरी तरफ से लालगंज के ढिंगवस निवासी बाइक सवार शिवम त्रिपाठी (26) और राहुल त्रिपाठी (27) भी बाइक से कुंडा की ओर आ रहे थे। शेरगढ़ चौराहे के पास दोनों बाइकों की भिंड़त हो गई।लोगों की सूचना पर पहुंची कुंडा पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी कुंडा पहुंचाया। सीएचसी में घायलों से पूछताछ की गई। घटना की जानकारी पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। सीओ कुंडा शिवनारायण वैस ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं।