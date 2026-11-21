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किसानों ने कहा कि जिले कि अधिकतर नहरों और माइनरों में पानी नहीं है। मंगरौरा और बेलखरनाथ धाम ब्लाॅक क्षेत्र से होकर गुजरी नागापुर रजबहा से अमसौना, करमाही, पयागपुर, गहरी चक समेत दर्जनभर गांव जुड़े हैं। करीब 10 हजार किसान इसी रजबहा के पानी से खेती करते हैं।इसी तरह शारदा सहायक मड़ियाहूं ब्रांच खंड 39 के गौरा और नसीरपुर रजबहा से भी करीब 35 से अधिक गांव जुड़े हैं। इसमें भी अभी तक पानी नहीं छोड़ा जा सका है। किसान पानी की राह ताक रहे हैं।दिसंबर के पहले सप्ताह तक बुआई प्रमुख मानी जाती है। इस दौरान की गई बुआई से पैदावार अच्छी होती है। फसल को पर्याप्त समय मिलता है, लेकिन पानी के अभाव में बुआई पिछड़ रही है। - राकेश प्रताप सिंह, पूरे पांडेय, बेलखरनाथखेत में पर्याप्त नमी नहीं है। सिंचाई के लिए नहर में पानी भी नहीं है। खेत में पानी भरने के करीब 10 दिन बाद ही बुआई हो सकेगी। अगर धूप न निकली तो यह समय और बढ़ सकता है। इससे खेती पिछड़ रही है। - दीपक कुमार, नरसिंहपुरवर्जननहरों में पानी जल्द ही छोड़ा जाएगा। किसानों की मांग पर उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है।आशुतोष सारस्वत, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग