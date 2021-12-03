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Pilibhit News: युवक से मारपीट, दो पर रिपोर्ट

Thu, 08 Oct 2026 12:02 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 08 Oct 2026 12:02 AM IST
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Youth assaulted; case registered against two.
पीलीभीत। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के नौगवां पकड़िया के वार्ड नंबर 14 में मोबाइल पर गेम खेल रहे युवक के साथ गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया गया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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मोहम्मद साकिर ने सुनगढ़ी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि चार अक्तूबर की रात करीब साढ़े 10 बजे उनका पुत्र शारिक मोबाइल पर गेम खेल रहा था। पड़ोस ककै फैज और सैफ ने उसके पुत्र के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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