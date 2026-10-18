Pilibhit News: सर्पदंश से युवती की हालत गंभीर, रेफर

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घटना शनिवार की है। पिता सेवाराम ने बताया कि गीता गांव के समीप खेत में काटी गई धान की फसल को एकत्र कर रही थी। इस दौरान सर्प ने उसे काट लिया। गंभीर हालत में सीएचसी लाई गई गीता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। संवाद

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पूरनपुर। खेत में काटी गई धान फसल समेट रही गांव खमरिया पट्टी के सेवाराम की पुत्री गीता (25) को सर्प ने काट लिया। हालत खराब होने पर गीता को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।