पीलीभीत: कमरे में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

दुकान पर नहीं गया था पति

परिजनों के मुताबिक, त्रिवेणी का पति नरेंद्र दियोरिया क्षेत्र के देवहना गांव में मोबाइल की दुकान चलाता है। बृहस्पतिवार को वह दुकान पर नहीं गया और घर पर ही मौजूद था। उसका भाई हरिओम भी पास के कमरे में रहता है, लेकिन घटना के समय वह पत्नी के साथ बाहर गया हुआ था।



मृतका के बेटे अभय के अनुसार, उसे उसके बाबा और एक पड़ोसी ने बताया कि कमरे का दरवाजा उन्होंने खोला था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और परिजनों से जानकारी ली। सीओ बीसलपुर राहुल पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतका के परिजनों ने जो आरोप लगाए है उनकी जांच की जा रही है।