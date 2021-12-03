Pilibhit News: पप्पू हत्याकांड में पत्नी ने की मुआवजे की मांग

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मृतक की पत्नी अनीता गुप्ता ने बीते दिनों लखनऊ में आयोजित जनता दरबार में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि एक व्यक्ति को बचाने में उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। असामयिक निधन से परिवार दुखी है और परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। संवाद

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बिलसंडा। नगर में चार माह पूर्व हुए पप्पू हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार मदद को भटक रहा है। कई बार मुआवजे तथा अन्य कार्यों को लेकर शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।