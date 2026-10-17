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पीलीभीत: जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू, बूथों पर पहुंचे डीएम ने परखी व्यवस्था

Sat, 17 Oct 2026 01:00 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 17 Oct 2026 01:00 PM IST
सार

पीलीभीत में जिलाधिकारी आलोक कुमार ने शनिवार को शहर के रामलुभाई साहनी राजकीय महिला महाविद्यालय और ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में नाम शामिल करने, अपात्र नामों को हटाने और विवरण संशोधन की प्रक्रिया जांची।

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Voter list revision drive begins in Pilibhit
डीएम ने बूथों का किया निरीक्षण - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पीलीभीत जिले में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होने के साथ ही प्रशासन ने इसकी निगरानी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने शनिवार को शहर के दो प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रामलुभाई साहनी राजकीय महिला महाविद्यालय और ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचकर संबंधित बूथों पर चल रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने, अपात्र नामों को हटाने और मतदाता विवरण में संशोधन की प्रक्रिया प्रमुख रूप से जांची गई।

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जिलाधिकारी ने रामलुभाई साहनी राजकीय महिला महाविद्यालय में बूथ संख्या 303 से 307 तक तथा ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 382 से 389 तक का निरीक्षण किया। इस तरह दोनों केंद्रों पर कुल 13 बूथों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से पुनरीक्षण अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

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फार्म-6 के जरिए सूची में शामिल होंगे नए मतदाता 
निरीक्षण के दौरान डीएम ने फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 से संबंधित प्रक्रिया के बारे में भी पूछा। फार्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाते हैं, जबकि फार्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए किया जाता है। वहीं, फार्म-8 के जरिए मतदाता विवरण में संशोधन, निवास परिवर्तन सहित निर्धारित अन्य बदलावों के लिए आवेदन किया जाता है।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से सूची में पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने और प्रविष्टियों को दुरुस्त करने का काम किया जाता है। प्रशासन की ओर से अभियान की निगरानी के लिए किए जा रहे निरीक्षण का उद्देश्य बूथ स्तर पर चल रहे कार्यों की स्थिति जानना और प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाना है।

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