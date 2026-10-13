Pilibhit News: ग्रामीण के तालाब में डूबने की आशंका, तलाश में जुटी टीम

दियोरिया कलां। कोतवाली क्षेत्र के किशनपुर गांव निवासी 50 वर्षीय जानकी प्रसाद राठौर के तालाब में डूबने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार को किशनपुर और इलाबांस देवल गांव के बीच स्थित करीब तीन एकड़ क्षेत्रफल वाले तालाब के किनारे उनके कपड़े और चप्पल मिले। शाम को बीसलपुर से अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाने की सूचना दी गई है।किशनपुर निवासी जानकी प्रसाद राठौर (50) पुत्र टीकाराम राठौर के तालाब में डूबने की आशंका उस समय गहराई, जब किनारे पर उनके कपड़े और चप्पल मिले। ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण तालाब पर पहुंच गए और उनकी तलाश शुरू कर दी। काफी प्रयास के बाद भी उनका पता नहीं चल सका। परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने अग्निशमन विभाग को बुलाया। बीसलपुर से पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम तालाब में तलाशने में जुट गई। तालाब का क्षेत्रफल करीब तीन एकड़ है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सीओ बीसलपुर राहुल पांडेय ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।