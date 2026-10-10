Pilibhit News: लावारिस अस्थियों का कछला गंगा घाट पर किया विसर्जन

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इस मानवीय सेवा कार्य में अभिषेक सिंह पटेल गोल्डी, संजीव मिश्रा, मनोज पटेल, अमित गंगवार और अर्चित गंगवार ने सहयोग किया। इन सभी ने कछला घाट पर मां गंगा के चरणों में अस्थियां अर्पित कीं। उपस्थित लोगों ने दिवंगत आत्माओं की शांति और मोक्ष की कामना करते हुए श्रद्धांजलि दी। संवाद

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पीलीभीत। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शनिवार को मुक्ति धाम से लावारिस और असहाय दिवंगतों की अस्थियों का विसर्जन बदायूं जिले के कछला गंगा घाट पर किया गया। यह कार्य विधि-विधान और श्रद्धापूर्वक मोक्ष की कामना के साथ संपन्न हुआ।