पीलीभीत: अमरिया तिहरे हत्याकांड में दो और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 10 भेजे गए जेल

पीलीभीत के अमरिया कस्बे में रामलीला मेला कमेटी के हिसाब-किताब को लेकर बीते 12 अक्तूबर को हुई दो सगे भाइयों समेत तीन की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में दो केस दर्ज हुए हैं। दो सगे भाईयों की हत्या के मामले में दर्ज केस में शनिवार को थाना पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को तुमड़िया रोड पर नवनिर्मित हाईवे के पास से पकड़ा गया। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई है। पुलिस अब अन्य वांछित आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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अमरिया कस्बे में 12 अक्तूबर की रात रामलीला मेला कमेटी के पैसों के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। फायरिंग में अंकित गुप्ता और वहां से गुजर रहे 15 वर्षीय कुनाल श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल अंकित के भाई मोहित गुप्ता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। घटना में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ था। तिहरे हत्याकांड से कस्बे में सनसनी फैल गई थी। विज्ञापन



मामले में रोहित गुप्ता की तहरीर पर कौशल गुप्ता, हर्षित गुप्ता, नरेश कुमार गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता, रचित गुप्ता और सचित गुप्ता समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बुधवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी कौशल गुप्ता, उसके चाचा संतोष कुमार गुप्ता और नरेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद बृहस्पतिवार को पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के प्रयास जारी रहे। शनिवार को दो अन्य आरोपियों को पकड़ लिया गया। अमरिया कस्बे में 12 अक्तूबर की रात रामलीला मेला कमेटी के पैसों के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। फायरिंग में अंकित गुप्ता और वहां से गुजर रहे 15 वर्षीय कुनाल श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल अंकित के भाई मोहित गुप्ता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। घटना में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ था। तिहरे हत्याकांड से कस्बे में सनसनी फैल गई थी।मामले में रोहित गुप्ता की तहरीर पर कौशल गुप्ता, हर्षित गुप्ता, नरेश कुमार गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता, रचित गुप्ता और सचित गुप्ता समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बुधवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी कौशल गुप्ता, उसके चाचा संतोष कुमार गुप्ता और नरेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद बृहस्पतिवार को पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के प्रयास जारी रहे। शनिवार को दो अन्य आरोपियों को पकड़ लिया गया।

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