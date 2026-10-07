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Pilibhit News: आज गांधी स्टेडियम से निकलेगी सेवा ज्योति यात्रा

Wed, 07 Oct 2026 12:15 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 07 Oct 2026 12:15 AM IST
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The Seva Jyoti Yatra will set out from Gandhi Stadium today.
पीलीभीत। सेवा संकल्प अभियान के तहत आज जिले में सेवा के रंग, राष्ट्र के संग और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी आलोक कुमार ने गांधी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर गांधी स्टेडियम में 76×76 फीट की भव्य रंगोली बनाई जाएगी। वहीं ब्लॉक स्तर पर 25×25 फीट की रंगोली का निर्माण कराया जाएगा। रंगोली में पर्यावरण संरक्षण और भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए फूल, प्राकृतिक रंग, अनाज और मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री का ही प्रयोग किया जाएगा। सेवा ज्योति यात्रा विकसित भारत@2047 की थीम पर आयोजित होगी। यात्रा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर गन्ना तिराहा तक जाएगी। डीएम ने अधिकारियों को यात्रा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संवाद
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