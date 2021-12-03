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मंडी समिति सचिव शैलेंद्र कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को अवैध स्टॉक की सूचना पर टीम ने कस्बे की गणपति और महादेव राइस मिल में छापा मारा था। जांच में दोनों मिलों में करीब दो-दो हजार क्विंटल धान का अवैध भंडारण पाया गया। इस पर दोनों राइस मिलरों को नोटिस जारी कर स्टॉक के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। विज्ञापन

शुक्रवार को एक राइस मिलर को नोटिस रिसीव कराने के लिए टीम भेजी गई थी, लेकिन राइस मिलर के बाहर होने के कारण नोटिस रिसीव नहीं हो सका। टीम को वापस लौटना पड़ा। मंडी समिति की कार्रवाई से राइस मिल संचालकों में खलबली मची हुई है। मंडी समिति सचिव शैलेंद्र कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को अवैध स्टॉक की सूचना पर टीम ने कस्बे की गणपति और महादेव राइस मिल में छापा मारा था। जांच में दोनों मिलों में करीब दो-दो हजार क्विंटल धान का अवैध भंडारण पाया गया। इस पर दोनों राइस मिलरों को नोटिस जारी कर स्टॉक के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।शुक्रवार को एक राइस मिलर को नोटिस रिसीव कराने के लिए टीम भेजी गई थी, लेकिन राइस मिलर के बाहर होने के कारण नोटिस रिसीव नहीं हो सका। टीम को वापस लौटना पड़ा। मंडी समिति की कार्रवाई से राइस मिल संचालकों में खलबली मची हुई है।

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पूरनपुर। राइस मिलों में धान का अवैध स्टॉक मिलने के मामले में नोटिस रिसीव कराने पहुंची मंडी समिति की टीम को शुक्रवार को बैरंग लौटना पड़ा। संबंधित राइस मिलर के बाहर होने के कारण टीम नोटिस रिसीव नहीं करा सकी। इससे पहले बृहस्पतिवार को मंडी समिति, राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने कस्बे की दो राइस मिलों पर छापा मारा था। जांच के दौरान दोनों मिलों में दो-दो हजार क्विंटल धान का स्टॉक मिला था।