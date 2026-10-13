फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Sugarcane harvesting will be accelerated by machines, 450 acres will be harvested in a session

Pilibhit News: गन्ना कटाई में मशीनों से मिलेगी रफ्तार, एक सत्र में 450 एकड़ की होगी कटाई

Tue, 13 Oct 2026 01:57 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 13 Oct 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Sugarcane harvesting will be accelerated by machines, 450 acres will be harvested in a session
कार्यशाला में मौजूद लोग। स्रोत विभाग। - फोटो : Archive
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पीलीभीत। गन्ने की कटाई के लिए मजदूरों की कमी और बढ़ती लागत से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए जिले में मशीनीकरण की पहल की जा रही है। गन्ना विकास परिषद की ओर से सेल्फ प्रोपेल्ड केन हार्वेस्टर (स्वचालित गन्ना कटाई मशीन) खरीदी जा रही है। मशीन से एक पेराई सत्र में करीब 450 एकड़ गन्ने की कटाई का लक्ष्य रखा गया है। इसके संचालन, कार्यक्षमता और उपयोगिता को लेकर सहकारी गन्ना विकास समिति में कार्यशाला आयोजित की गई।

जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया कि मशीन का रखरखाव एलएच चीनी मिल, पीलीभीत की ओर से किया जाएगा। कार्यशाला में मशीन की कार्यक्षमता, कटाई की दर और संभावित गन्ना हानि जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। किसानों को मशीन के सुचारु संचालन के लिए चार फीट की कतार दूरी रखने और ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष चौधरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि केन हार्वेस्टर आने से गन्ना किसानों को कटाई के लिए मजदूरों की कमी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। मशीन से कटाई होने पर समय की बचत होगी और काम भी तेजी से पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने ट्रेंच विधि से बुवाई को भी किसानों के लिए उपयोगी बताया। इससे गन्ने की पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कार्यशाला में किसानों को मशीन के अनुकूल खेत तैयार करने और कतारों के बीच उचित दूरी बनाए रखने की जानकारी दी गई। मशीन से कटाई के दौरान गन्ने की संभावित हानि को कम करने तथा बेहतर परिणाम पाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। मौजूद अधिकांश किसानों ने मशीन के उपयोग के प्रति सहमति जताई। कार्यशाला में एलएच चीनी मिल के उपमहाप्रबंधक (गन्ना) एसएस चौहान, बरखेड़ा चीनी मिल के उपमहाप्रबंधक (गन्ना) संजीव राठी, पीलीभीत, पूरनपुर और बीसलपुर के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, पीलीभीत व बीसलपुर के सचिव, गन्ना पर्यवेक्षक और जिले के प्रगतिशील गन्ना किसान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed