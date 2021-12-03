फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   State Legal Services Authority's Mega Camp on November 1

Pilibhit News: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मेगा कैंप 01 नवंबर को

Tue, 06 Oct 2026 12:06 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 06 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
State Legal Services Authority's Mega Camp on November 1
पीलीभीत। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश पर 01 नवंबर 2026 को जिले में एक मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसकी कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक बैठक हुई।
विज्ञापन


बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज और मेगा कैंप के नोडल अधिकारी त्रिभुवननाथ पासवान ने की। उन्होंने जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। निर्देश दिए कि मेगा कैंप में अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिया जाए। योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। बैठक में सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरुण क्रांति यशोदास भी उपस्थित रहे।संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed