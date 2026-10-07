पीलीभीत: मशाल लेकर निकाली सेवा ज्योति यात्रा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया सेवा का संकल्प

पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और सेवा को समर्पित सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। भाजपा जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में जलती मशाल लेकर शहर की सड़कों पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। यात्रा में पार्टी पदाधिकारियों ने सेवा, समर्पण और संगठन की भावना के साथ अभियान में सहभागिता की।

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मशालों के साथ निकली यात्रा ने शहर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने अभियान के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। यात्रा में जिला प्रभारी हर्षवर्धन आर्य, राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुरेश गंगवार, प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बीसलपुर विधायक विवेक कुमार वर्मा, पूर्व विधायक किशनलाल राजपूत,नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल आदि शामिल रहे।