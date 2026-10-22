पीलीभीत टाइगर रिजर्व: पीटीआर के जंगलों में औषधीय खजाने की तलाश, आयुष मंत्रालय की टीम कर रही सर्वेक्षण

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों में मौजूद औषधीय वनस्पतियों के खजाने को अब वैज्ञानिक नजरिये से खंगाला जाएगा। जंगल में पहले से करीब 200 प्रकार की जड़ी-बूटियां मौजूद होने की जानकारी के बीच इनके व्यवस्थित अध्ययन, पहचान और संरक्षण की दिशा में पहल शुरू हुई है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी आयोग (पीसीआईएमएंडएच) की टीम पीलीभीत वन प्रभाग में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण कर रही है।

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वन क्षेत्र में कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ का पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग होता रहा है, जबकि कई पौधों की पहचान और उनके गुणों का व्यवस्थित वैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार करना जरूरी है। इसी के मद्देनजर 21 से 30 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान में औषधीय पौधों की पहचान, उनके नमूनों का संग्रह और कच्ची औषधियों के दस्तावेजीकरण पर जोर रहेगा। सर्वेक्षण से वन क्षेत्र में उपलब्ध औषधीय वनस्पतियों की वैज्ञानिक जानकारी जुटाने और भविष्य में उनके संरक्षण व अध्ययन की संभावनाओं को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी आयोग ने पीलीभीत वन प्रभाग में कच्ची औषधियों के संग्रह के लिए परियोजना से जुड़े कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया है। डॉ. मुकेश कुमार, सलाहकार, अंकुश गोला, परियोजना सहायक तथा रामजीत और सुशील कुमार को सर्वेक्षण एवं संग्रहण कार्य के लिए भेजा गया है। बुधवार को इस टीम ने डीएफओ मनीष सिंह से मिलकर आवश्यक जानकारी ली।