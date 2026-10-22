फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Searching for medicinal treasures in the forests of Pilibhit Tiger Reserve

पीलीभीत टाइगर रिजर्व: पीटीआर के जंगलों में औषधीय खजाने की तलाश, आयुष मंत्रालय की टीम कर रही सर्वेक्षण

Thu, 22 Oct 2026 03:50 PM IST
Mukesh Kumar अमित पांडेय, संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
अमित पांडेय, संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 22 Oct 2026 03:50 PM IST
सार

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मौजूद करीब 200 प्रकार की औषधीय वनस्पतियों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू हो गया है। आयुष मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी आयोग की टीम यह कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य इन जड़ी-बूटियों की पहचान, व्यवस्थित अध्ययन और संरक्षण करना है। 

विज्ञापन
Searching for medicinal treasures in the forests of Pilibhit Tiger Reserve
डीएफओ मनीष सिंह से वार्ता करते टीम के सदस्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों में मौजूद औषधीय वनस्पतियों के खजाने को अब वैज्ञानिक नजरिये से खंगाला जाएगा। जंगल में पहले से करीब 200 प्रकार की जड़ी-बूटियां मौजूद होने की जानकारी के बीच इनके व्यवस्थित अध्ययन, पहचान और संरक्षण की दिशा में पहल शुरू हुई है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी आयोग (पीसीआईएमएंडएच) की टीम पीलीभीत वन प्रभाग में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण कर रही है।

विज्ञापन


वन क्षेत्र में कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ का पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग होता रहा है, जबकि कई पौधों की पहचान और उनके गुणों का व्यवस्थित वैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार करना जरूरी है। इसी के मद्देनजर 21 से 30 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान में औषधीय पौधों की पहचान, उनके नमूनों का संग्रह और कच्ची औषधियों के दस्तावेजीकरण पर जोर रहेगा। सर्वेक्षण से वन क्षेत्र में उपलब्ध औषधीय वनस्पतियों की वैज्ञानिक जानकारी जुटाने और भविष्य में उनके संरक्षण व अध्ययन की संभावनाओं को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन


टीम ने डीएफओ से ली जानकारी 
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी आयोग ने पीलीभीत वन प्रभाग में कच्ची औषधियों के संग्रह के लिए परियोजना से जुड़े कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया है। डॉ. मुकेश कुमार, सलाहकार, अंकुश गोला, परियोजना सहायक तथा रामजीत और सुशील कुमार को सर्वेक्षण एवं संग्रहण कार्य के लिए भेजा गया है। बुधवार को इस टीम ने डीएफओ मनीष सिंह से मिलकर आवश्यक जानकारी ली।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

तीन राज्यों में चल रही परियोजना का हिस्सा है सर्वेक्षण
यह सर्वेक्षण केवल पीलीभीत तक सीमित परियोजना नहीं है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें गंगा के मैदानी क्षेत्र में क्षेत्रीय कच्चे औषधि भंडार की स्थापना और भेषजकोष में शामिल प्रजातियों के लिए राष्ट्रीय हर्बल गार्डन का विकास शामिल है। इन परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को अध्ययन क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है।

हर्बेरियम में संरक्षित होंगे पौधों के नमूने
सर्वेक्षण में एकत्र किए जाने वाले पौधों के नमूनों का उपयोग हर्बेरियम तैयार करने में किया जाएगा। हर्बेरियम में पौधों के संरक्षित नमूने व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं। इनके साथ पौधे की पहचान, मिलने का स्थान और अन्य जरूरी वैज्ञानिक विवरण दर्ज किए जाते हैं। इससे भविष्य में पौधों की प्रजातियों की पहचान, उनके वितरण और वनस्पति संबंधी अध्ययन में सहायता मिलती है।

हर्बल गार्डन के विकास में भी मिलेगी मदद
परियोजना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष औषधीय पौधों के लिए हर्बल गार्डन विकसित करना है। इसमें भेषजकोष में शामिल प्रजातियों को व्यवस्थित रूप से संरक्षित और प्रदर्शित करने की योजना है। सर्वेक्षण के दौरान मिलने वाली प्रजातियों के बारे में प्रमाणिक जानकारी जुटने से उनके संरक्षण, उपयुक्त परिस्थितियों में संवर्धन और वैज्ञानिक अध्ययन की संभावनाओं को समझने में मदद मिल सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed