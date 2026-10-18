Pilibhit News: सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने पर रिपोर्ट

विज्ञापन

पूरनपुर। सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं और सनातन पर टिप्पणी करना गांव शास्त्रीनगर के सूरज भारती को महंगा पड़ गया। हजारा पुलिस ने गांव के रामप्रीत चौहान की ओर से सूरज भारती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। रामप्रीत भारती ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि गांव का सूरज भारती आए दिन देवी-देवताओं और सनातन के खिलाफ टिप्पणी करता है। इससे पहले भी आस्था पर प्रहार कर चुका है। सीओ विधि भूषण मौर्या ने बताया हजारा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।