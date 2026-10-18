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Pilibhit News: सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने पर रिपोर्ट

Sun, 18 Oct 2026 12:02 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 18 Oct 2026 12:02 AM IST
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Report on religious comments on social media
पूरनपुर। सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं और सनातन पर टिप्पणी करना गांव शास्त्रीनगर के सूरज भारती को महंगा पड़ गया। हजारा पुलिस ने गांव के रामप्रीत चौहान की ओर से सूरज भारती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। रामप्रीत भारती ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि गांव का सूरज भारती आए दिन देवी-देवताओं और सनातन के खिलाफ टिप्पणी करता है। इससे पहले भी आस्था पर प्रहार कर चुका है। सीओ विधि भूषण मौर्या ने बताया हजारा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
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