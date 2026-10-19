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Pilibhit News: मोबाइल नेटवर्क में समस्या, परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन

Mon, 19 Oct 2026 01:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:04 AM IST
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Problems with mobile network; frustrated people stage a protest
दियोरिया क्षेत्र में प्रदर्शन करते ग्रामीण। संवाद
दियोरिया। गांव और आसपास मोबाइल उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महीने भर में मोबाइल टावर कुछ दिन चलता है और कुछ दिनों बंद पड़ा रहता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी से शिकायत की, लेकिन सेवाओं में सुधार नहीं हो सका।
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क्षेत्र के गांव बढेरा में एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी का टावर लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मोबाइल टावर महीने भर में कुछ दिन चलता है तो कुछ दिनों बंद रहता है। इससे मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलता। मोबाइल से बात करना या फिर इंटरनेट चलाने के लिए गांव से दूर खेतों या फिर अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। इससे लोगों को जरूरी सूचनाएं या अन्य कार्य के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। बच्चों की आनलाइन पढ़ाई लिखाई आदि कार्य प्रभावित हो रही है। गांव में डाकघर में कामकाज प्रभावित है।
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प्रदर्शन करने वालों में नन्हेलाल, कपिल, साहिल, आरिष, सूरजपाल,मोनिश, प्रदीप कुमार, शाहिद आदि लोग शामिल रहे। एसडीएम बीसलपुर नागेंद्र पांडेय ने बताया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। संवाद
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