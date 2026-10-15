पीलीभीत: बरखेड़ा चीनी मिल की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, गन्ना किसानों के 112 करोड़ रुपये हैं बकाया

किसान काट रहे चक्कर

बकाया भुगतान मिलने की उम्मीद में किसान अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने के साथ ही लगातार शिकायतें भी करते रहे हैं। इसके बावजूद भुगतान का मामला लंबित रहने से उनकी मुश्किलें कम नहीं हो सकीं। किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा राजनीतिक स्तर पर भी उठता रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन से भुगतान कराने की मांग की थी।



मामले में उच्च न्यायालय की ओर से भी आख्या मांगी गई थी। इसके बाद प्रशासन ने बकाया वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। बीसलपुर एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने बताया कि किसानों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शासन के निर्देशों और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वसूली की कार्रवाई शुरू कराई गई है। इसके तहत चीनी मिल की अचल संपत्ति चिह्नित की जा रही है। कुर्की की कार्रवाई के लिए तहसील की राजस्व टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।