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Pilibhit News: मंडी में पेटियां फेंकने की शिकायत पर पल्लेदार से मारपीट

Tue, 06 Oct 2026 12:14 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 06 Oct 2026 12:14 AM IST
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Porter assaulted following complaint about throwing crates in the market.
पीलीभीत। मंडी में पेटियां इधर-उधर फेंकने की शिकायत करने पर दूसरे पल्लेदार और उसके माता-पिता ने लाठी-डंडों से उसे पीटा। जिससे वह घायल हो गया।
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काशीराम कॉलोनी टीपी नगर निवासी मनोज कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि तीन अक्तूबर को शारदा अस्पताल के पीछे निवासी अतुल ने उसकी पेटियां इधर-उधर फेंक दी थीं। अतुल से इसकी शिकायत की। चार अक्तूबर को इससे नाराज अतुल, उसकी मां और पिता लालाराम ने उसके साथ मारपीट की। वह घायल हो गया। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। थाना पुलिस को विवेचना शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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