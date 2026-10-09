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Pilibhit News: बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Fri, 09 Oct 2026 11:57 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:57 PM IST
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Players displayed their prowess at the badminton championship.
बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेते ​खिलाड़ी। स्रोत- स्कूल
संवाद न्यूज एजेंसी
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पीलीभीत। लायंस बाल विद्या मंदिर परिसर में डॉ. जीडी अग्रवाल मेमोरियल इंटर-स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2.0 का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि एसपी सुकीर्ति माधव ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों के बीच अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग में नॉकआउट मुकाबले खेले गए।

पहले दिन आराध्या, मिशिका, निहारिका, अदिति सिंह, अनन्या-काव्या, मिशिका-निधि, निहारिका-नव्या, अनय नागर, अशदीप, श्लोक शुक्ला और रणबीर ने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। इसके अलावा रणवीर-वंश, जिज्ञांश-ऋषभ, श्लोक-यश, अनिका अग्रवाल, अंशिका सिंह, प्रांजल, प्रज्वल कुमार, अंश-प्रज्वल, तन्मय सिंह, नमन जोशी और आलोक-शिवम ने भी शानदार प्रदर्शन किया।
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