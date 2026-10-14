पीलीभीत तिहरा हत्याकांड: कड़ी सुरक्षा के बीच सगे भाइयों का अंतिम संस्कार, आठ आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी

पीलीभीत के अमरिया कस्बे में रामलीला कमेटी के विवाद में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद बुधवार को मृतक सगे भाइयों अंकित और मोहित का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों भाइयों को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। गमगीन माहौल के बीच दोनों के शवों का एक ही स्थान पर चिता सजाकर अंतिम संस्कार किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अंतिम संस्कार के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिसकर्मी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रहे, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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अमरिया कस्बे में रामलीला मेले की रौनक के बीच रामलीला कमेटी के आय-व्यय के हिसाब को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था। विवाद के दौरान मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। वारदात के बाद कस्बे में अफरातफरी मच गई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ साक्ष्य भी जुटाए।