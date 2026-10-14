पीलीभीत तिहरा हत्याकांड: कड़ी सुरक्षा के बीच सगे भाइयों का अंतिम संस्कार, आठ आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी
अमरिया कस्बे में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद बुधवार को मृतक सगे भाइयों अंकित और मोहित का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। रामलीला कमेटी के आय-व्यय विवाद में यह खूनी संघर्ष हुआ था।
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पीलीभीत के अमरिया कस्बे में रामलीला कमेटी के विवाद में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद बुधवार को मृतक सगे भाइयों अंकित और मोहित का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों भाइयों को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। गमगीन माहौल के बीच दोनों के शवों का एक ही स्थान पर चिता सजाकर अंतिम संस्कार किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अंतिम संस्कार के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिसकर्मी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रहे, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
अमरिया कस्बे में रामलीला मेले की रौनक के बीच रामलीला कमेटी के आय-व्यय के हिसाब को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था। विवाद के दौरान मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। वारदात के बाद कस्बे में अफरातफरी मच गई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ साक्ष्य भी जुटाए।
आठ आरोपी गिरफ्तार
हत्याकांड के बाद से ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सभी आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
अंतिम संस्कार के दौरान सतर्क रही पुलिस
दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की भीड़ जुटने और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा। उधर, मृतक कुनाल श्रीवास्तव के शव का अंतिम संस्कार भी उनके परिजनों ने कर दिया। कुनाल की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।