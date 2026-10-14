पीलीभीत तिहरा हत्याकांड: मुख्य आरोपी कौशल गुप्ता समेत तीन भेजे गए जेल, मामले में आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ी

पीलीभीत के अमरिया कस्बे में रामलीला मेला कमेटी के हिसाब-किताब को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सात नामजद समेत 13 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने बुधवार को मुख्य आरोपी कौशल गुप्ता, उसके चाचा संतोष गुप्ता व संतोष के पिता नरेश गुप्ता को कोर्ट में पेश किया, जहां इन सभी को जेल भेज दिया गया। आरोपियों के कब्जे से लाइसेंसी राइफल, एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस व घटना से संबंधित कार बरामद की गई है। वहीं हिरासत में लिए गए अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है।

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अमरिया कस्बे में सोमवार रात रामलीला मेला कमेटी के हिसाब-किताब को लेकर चली आ रही रंजिश ने खूनी रूप ले लिया था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद फायरिंग और मारपीट हुई। इसमें अंकित गुप्ता और वहां से गुजर रहे 15 वर्षीय कुनाल श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल अंकित के भाई मोहित गुप्ता ने बरेली के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। घटना में रोज गुप्ता भी घायल हुआ था। उसका उपचार चल रहा है। विज्ञापन



घटना से तीन दिन पहले दी थी धमकी

तिहरे हत्याकांड के बाद कस्बे में तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाईं। मंगलवार शाम को पुलिस ने मृतक अंकित के भाई रोहित गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की थी। तहरीर के मुताबिक, घटना से तीन दिन पहले मोहित और अंकित की कौशल गुप्ता से कहासुनी हुई थी। आरोप है कि उस समय वंश मिटा देने की धमकी दी गई थी। इसी रंजिश के चलते 12 अक्तूबर की रात करीब सवा नौ बजे आरोपी अपने साथियों के साथ दुकान के सामने पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाइसेंसी राइफल, तमंचे और बांकों से हमला कर दिया। अमरिया कस्बे में सोमवार रात रामलीला मेला कमेटी के हिसाब-किताब को लेकर चली आ रही रंजिश ने खूनी रूप ले लिया था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद फायरिंग और मारपीट हुई। इसमें अंकित गुप्ता और वहां से गुजर रहे 15 वर्षीय कुनाल श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल अंकित के भाई मोहित गुप्ता ने बरेली के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। घटना में रोज गुप्ता भी घायल हुआ था। उसका उपचार चल रहा है।तिहरे हत्याकांड के बाद कस्बे में तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाईं। मंगलवार शाम को पुलिस ने मृतक अंकित के भाई रोहित गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की थी। तहरीर के मुताबिक, घटना से तीन दिन पहले मोहित और अंकित की कौशल गुप्ता से कहासुनी हुई थी। आरोप है कि उस समय वंश मिटा देने की धमकी दी गई थी। इसी रंजिश के चलते 12 अक्तूबर की रात करीब सवा नौ बजे आरोपी अपने साथियों के साथ दुकान के सामने पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाइसेंसी राइफल, तमंचे और बांकों से हमला कर दिया।

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