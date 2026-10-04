Pilibhit News: विधायक ने किसानों को बांटे फसलों के बीज मिनी किट

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कार्यक्रम में कृषि और पशुपालन विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन कृषि विभाग के राजेश कुमार ने किया गया। इसमें नंद किशोर, राजीव कुमार वर्मा, कृष्ण गोपाल, भागवत शरण, खंड तकनीकी प्रबंधक चूड़ामणि राव, सहायक खंड तकनीकी प्रबंधक वरुण कुमार, सोमपाल, भगवान स्वरूप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पशुपालन विभाग की ओर से डॉ. हरपाल और एपीओ अनामिका गंगवार मौजूद रहीं। इस दौरान 100 किसानों को सरसों, मसूर, चना और मटर आदि बीजों के मिनी किट प्रदान किए गए। संवाद

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बरखेड़ा। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विकास खंड के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और बीडीओ लियाकत अली किसानों को विभिन्न फसलों के बीज मिनी किट प्रदान किए।