पीलीभीत: फर्जी फर्मों के जरिए किया करोड़ों का खेल, साढ़े तीन साल बाद आरोपी अंकित कांडा जयपुर से गिरफ्तार

फर्जी फर्में खोलने और उनके नाम पर करोड़ों रुपये का कारोबार दिखाकर सरकारी राजस्व को चपत लगाने के मामले में एसटीएफ मेरठ ने एक आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम अंकुर कांडा है। उसने पीलीभीत के कारोबारी के पैन कार्ड का इस्तेमाल किया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के करीब साढ़े तीन साल बाद वह पुलिस के हाथ लगा। तीन जनवरी 2023 को पीलीभीत कोतवाली में दर्ज मुकदमे का खुलासा नहीं होने पर डीजीपी के निर्देश पर इसकी विवेचना एसटीएफ को सौंपी गई थी। जांच में फर्जी फर्मों, ई-वे बिल और बैंक खातों के जरिये रकम के लेनदेन का मामला सामने आया।

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पैन नंबर पर करोड़ों का कारोबार देख कारोबारी के उड़े होश

शहर की नवीन मंडी में फरमान एंड सन्स नाम से फर्म चलाने वाले मोहम्मद फरमान को आयकर विभाग से नोटिस मिला था। इसमें उनके पैन नंबर के जरिये करोड़ों रुपये का कारोबार होने की जानकारी दी गई। फरमान ने अपने स्तर से जानकारी जुटाई तो पता चला कि उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दिल्ली में रायन इंटरनेशनल और फुटनेक्स्ट इंटरनेशनल नाम से फर्जी फर्में बनाई गई थीं। इन फर्मों के जीएसटी नंबर पर हुए कारोबार का ब्योरा उनके फॉर्म 26एएस में भी दर्ज था। इसके बाद उन्होंने आयकर विभाग और पुलिस को सूचना दी। विज्ञापन



फर्जी बिलों से लेते थे टैक्स क्रेडिट का लाभ

एसटीएफ के मुताबिक, आरोपी अंकुर कांडा अपने साथी के साथ एशिया बिटुमन नाम से फर्म चलाकर बिटुमिन ट्रेडिंग करता था। पूछताछ में सामने आया कि वर्ष 2017-18 में दिल्ली में कुछ लोगों के संपर्क में आने के बाद वह कथित तौर पर रायन इंटरनेशनल के फर्जी बिलों के जरिये लेनदेन करने लगा। आरोप है कि फर्जी ई-वे बिल के आधार पर कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेते थे। इस प्रक्रिया में बैंक खातों के माध्यम से रकम का लेनदेन किया जाता था। शहर की नवीन मंडी में फरमान एंड सन्स नाम से फर्म चलाने वाले मोहम्मद फरमान को आयकर विभाग से नोटिस मिला था। इसमें उनके पैन नंबर के जरिये करोड़ों रुपये का कारोबार होने की जानकारी दी गई। फरमान ने अपने स्तर से जानकारी जुटाई तो पता चला कि उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दिल्ली में रायन इंटरनेशनल और फुटनेक्स्ट इंटरनेशनल नाम से फर्जी फर्में बनाई गई थीं। इन फर्मों के जीएसटी नंबर पर हुए कारोबार का ब्योरा उनके फॉर्म 26एएस में भी दर्ज था। इसके बाद उन्होंने आयकर विभाग और पुलिस को सूचना दी।एसटीएफ के मुताबिक, आरोपी अंकुर कांडा अपने साथी के साथ एशिया बिटुमन नाम से फर्म चलाकर बिटुमिन ट्रेडिंग करता था। पूछताछ में सामने आया कि वर्ष 2017-18 में दिल्ली में कुछ लोगों के संपर्क में आने के बाद वह कथित तौर पर रायन इंटरनेशनल के फर्जी बिलों के जरिये लेनदेन करने लगा। आरोप है कि फर्जी ई-वे बिल के आधार पर कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेते थे। इस प्रक्रिया में बैंक खातों के माध्यम से रकम का लेनदेन किया जाता था।

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