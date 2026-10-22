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पीलीभीत: दिनदहाड़े युवक की हत्या से सनसनी, आरोपी ने धारदार हथियार से काटा गला, मौके से फरार

Thu, 22 Oct 2026 04:35 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 22 Oct 2026 04:35 PM IST
सार

पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के रम्पुरा कपूरपुर गांव में बृहस्पतिवार को दिनदहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर उसका गला काट डाला। वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। 

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man throat slit in broad daylight in Pilibhit village
अरबाज उर्फ भूरा का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रम्पुरा कपूरपुर में बृहस्पतिवार को दिनदहाड़े एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अरबाज उर्फ भूरा के रूप में हुई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 

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परिजनों ने बताया कि अरबाज एक राइस मिल में काम करता था। दोपहर के वक्त वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उस पर हमला कर धारदार हथियार से गला काट दिया गया। परिजनों ने किसी भी पुरानी रंजिश से इन्कार किया है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
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पुलिस जांच में जुटी 
पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।
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