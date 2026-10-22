पीलीभीत: दिनदहाड़े युवक की हत्या से सनसनी, आरोपी ने धारदार हथियार से काटा गला, मौके से फरार

पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रम्पुरा कपूरपुर में बृहस्पतिवार को दिनदहाड़े एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अरबाज उर्फ भूरा के रूप में हुई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन







Trending Videos

परिजनों ने बताया कि अरबाज एक राइस मिल में काम करता था। दोपहर के वक्त वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उस पर हमला कर धारदार हथियार से गला काट दिया गया। परिजनों ने किसी भी पुरानी रंजिश से इन्कार किया है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

विज्ञापन

विज्ञापन