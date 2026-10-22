पीलीभीत: दिनदहाड़े युवक की हत्या से सनसनी, आरोपी ने धारदार हथियार से काटा गला, मौके से फरार
पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के रम्पुरा कपूरपुर गांव में बृहस्पतिवार को दिनदहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर उसका गला काट डाला। वारदात के बाद मौके से फरार हो गया।
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पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रम्पुरा कपूरपुर में बृहस्पतिवार को दिनदहाड़े एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अरबाज उर्फ भूरा के रूप में हुई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।
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