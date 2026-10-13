Pilibhit News: नई पीढ़ी को संस्कार सिखलाना है बहुत जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 13 Oct 2026 01:58 AM IST
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बीसलपुर। हरदोई के कस्बा संडीला से आए आध्यात्मिक गुरु देवेंद्र मोहन भईया महाराज ने कहा कि नई पीढ़ी को संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। देवेंद्र मोहन भैया ने सोमवार को गांव हीरापुर दुही में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन हमारी पहचान है। हर बेटी को शिक्षित बनाएं। योग करके स्वस्थ रहें। भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया। व्यवस्था में रामपाल वर्मा, मनोज वर्मा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, श्याम बिहारी लाल और सुखलाल आदि लोगों का विशेष सहयोग रहा। संवाद
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