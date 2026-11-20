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टीम ने दोनों मिल संचालकों को नोटिस जारी कर स्टॉक के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया है। कार्रवाई से अन्य राइस मिल संचालकों में भी खलबली मची रही।मंडी समिति सचिव शैलेंद्र कुमार ने बताया कि टीम ने नगर स्थित गणपति राइस मिल और महादेव राइस मिल में छापा मारा। टीम ने दोनों मिलों में धान के भंडारण से संबंधित अभिलेखों और मौके पर मौजूद स्टॉक की जांच की। इस दौरान दोनों मिलों में करीब दो-दो हजार क्विंटल धान का अवैध स्टॉक पाया गया। कुल चार हजार क्विंटल धान का भंडारण नियमों के विपरीत मिलने पर टीम ने इसे गंभीरता से लिया।मंडी समिति सचिव शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध स्टॉक की सूचना मिलने पर संयुक्त टीम के साथ छापा मारा गया। दोनों राइस मिल संचालकों को नोटिस जारी कर धान के स्टॉक के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।